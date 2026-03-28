28 марта 2026 в 01:42

Трамп назвал страну, которая станет следующей целью США

Трамп: Куба станет следующей целью Вооруженных сил США

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Shutterstock/FOTODOM
Куба станет следующей целью Вашингтона, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами. Он дал понять, что вооруженные силы, которые он называет великими, могут быть задействованы и в этом направлении.

Трамп подчеркнул, что создал мощную армию, и хотя изначально рассчитывал ее не использовать, иногда приходится прибегать к силе. При этом он не стал раскрывать детали возможных действий США в отношении островного государства.

Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая, — сказал он.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана, которая длится уже месяц. Вашингтон ужесточал санкционное давление на Кубу.

Ранее Куба обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Газета Washington Post со ссылкой на источник информирует, что кубинские чиновники хотели бы облегчения энергетической блокады со стороны американских властей. Уточняется, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.

