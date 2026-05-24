Стало известно об ударе по заводу с прилетающими в Прибалтику дронами SHOT: завод по сбору дронов-камикадзе FP-1 поразили в Киевской области

Предприятие по производству дронов-камикадзе FP-1 было поражено в Киевской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, завод находится в городе Белая Церковь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также, по версии авторов, удары пришлись по находящимся рядом полигону ВСУ и аэродрому, где размещались французские вертолеты, а также советские Ан-12 и Ил-76. В публикации сказано, что большая часть авиатехники находилась на ремонте.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно бить сильнее по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева. Он отметил, что руины могут деморализовать противника не хуже утраты боевого знамени.

До этого в Латвию залетел новый украинский беспилотник. По предварительным данным, это был FP-1. В целях безопасности в небо подняли истребители НАТО. Угрозу беспилотной опасности объявили в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях страны. Также было приостановлено движение поездов. Кроме того, беспилотники FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии.