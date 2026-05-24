Медведев рассказал, как России нужно отвечать на атаки со стороны Украины Медведев: России нужно бить сильнее по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева

России нужно бить сильнее по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что руины могут деморализовать противника не слабее утраты боевого знамени.

Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени, — написал Медведев.

Ранее украинский народный депутат Алексей Гончаренко призвал власти Украины приложить все усилия для прекращения конфликта с Россией. Он написал, что граждане должны заниматься мирными делами и семьями.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что причиной угроз президента Украины Владимира Зеленского стал страх, который он испытал после совместных учений Белоруссии и России. По его словам, Зеленскому нужно было отреагировать на происходящее, поэтому он и перешел к рассказам о превентивных ударах.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что Украина не стала прародительницей других стран, она — неудачный осколок СССР. Так он прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова о том, что Киев якобы должен «править» Русью.