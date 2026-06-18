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18 июня 2026 в 14:34

Полив из колодца без договора в 2026 году: правда, что дачников накажут?

Что будет, если в СНТ нет лицензии на скважину? Что будет, если в СНТ нет лицензии на скважину? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Главная новость для тех, кто успел испугаться слухов из интернета: поливать огород из своего колодца или скважины «на песок» по-прежнему можно без каких-либо договоров и лицензий. Но — и это важно — только при соблюдении конкретных условий. Разбираем, что говорит закон, кому грозит штраф за использование подземных вод без лицензии, что нужно для законного полива из колодца и какие изменения в Водном кодексе произошли в 2026 году.

Что говорит закон: подземные воды — государственная собственность

Первое, что нужно понять: вода под вашим участком вам не принадлежит. Подземные воды в России признаются государственной собственностью — это прямо следует из Водного кодекса РФ и Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». Государство лишь разрешает гражданам пользоваться этим ресурсом — но на определенных условиях.

При этом изменения в Водном кодексе 2026 года и уточнения в правилах пользования недрами не отменяют и не ограничивают право рядового дачника поливать свои грядки. Они уточняют границы дозволенного и ужесточают контроль за теми, кто выходит за эти границы.

Еще один важный документ, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года, — постановление правительства РФ от 08.05.2025 № 604 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов». Оно заменило предыдущие правила охраны подземных источников и обязало водопользователей сообщать Росприроднадзору о любых изменениях качества воды в скважинах и колодцах.

В каких случаях нужна лицензия на водозабор

Здесь важно четко разделить: кто обязан получать лицензию, а кто — нет. Незаконный водозабор из скважины — это прежде всего ответственность и проблема юридических лиц и СНТ (садовых некоммерческих товариществ), а не рядового огородника.

Полив из колодца без договора в 2026 году: правда, что дачников накажут? Полив из колодца без договора в 2026 году: правда, что дачников накажут? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лицензия на пользование недрами не нужна, если:

  • вы физическое лицо и пользуетесь водой исключительно для личных, бытовых и хозяйственных нужд (полив, питье, баня);

  • суточный объем добычи не превышает 100 кубометров (это около 100 000 литров — столько даже самый большой огород не потребует);

  • ваши колодец или скважина не затрагивают водоносный горизонт, являющийся источником централизованного водоснабжения.

Лицензия обязательна, если выполняется хотя бы одно из условий:

  • скважина артезианская (глубже 30–40 метров) и затрагивает горизонты централизованного водоснабжения;

  • суточный забор воды превышает 100 кубометров;

  • вода используется в коммерческих целях: для продажи, производства, обслуживания гостевых домов;

  • скважина принадлежит СНТ или ОНТ (огородному некоммерческому товариществу) и используется для общего водоснабжения товарищества.

Отдельно — о садоводческих товариществах. Полив из скважины для СНТ и ИЖС (на землях индивидуального жилищного строительства) регулируется по-разному. Если у СНТ есть общая водозаборная скважина (особенно артезианская), лицензия обязательна согласно Федеральному закону № 217-ФЗ. При этом с 2026 года процедура получения лицензии для СНТ упрощена: подать заявку можно без аукциона, с минимальным пакетом документов, госпошлина составляет 7500 рублей, а сама лицензия выдается сроком на 25 лет.

Полив из колодца без договора в 2026 году: закон и штрафы для дачников Полив из колодца без договора в 2026 году: закон и штрафы для дачников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полив из колодца для собственных нужд: нужен ли договор

Если вы размышляете о том, можно ли поливать огород из колодца без договора, то ответ тут конкретный: да, можно. Никакого соглашения на водопользование обычному дачнику заключать не нужно.

Закон «О недрах» (ст. 19) прямо устанавливает: собственники земельных участков вправе использовать подземные воды для собственных нужд без лицензии и без каких-либо договоров с государством — при соблюдении трех перечисленных выше условий. Колодцы и скважины «на песок» (первый от поверхности водоносный горизонт) к лицензируемым объектам не относятся.

Полив из колодца на даче закон 2026 года не запрещает и не ограничивает. Запреты касаются только коммерческого использования воды и эксплуатации артезианских скважин без разрешительных документов.

Штрафы за незаконное использование подземных вод в 2026 году

Вот здесь начинается самое интересное — и самое неприятное для тех, кто решит проигнорировать закон. Штраф за использование подземных вод без лицензии зависит от того, кто именно нарушил правила.

Административная ответственность по КоАП РФ:

  • Статья 7.6 КоАП РФ (самовольное использование водного объекта без разрешительных документов): для граждан — от 1000 до 3000 рублей; для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

  • Статья 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии): для граждан — от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.

  • Статья 8.44 КоАП РФ (нарушение режима деятельности в водоохранных зонах): для граждан — от 3000 до 4000 рублей; для должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей; для организаций — от 300 000 до 500 000 рублей.

Важный нюанс: штраф за использование подземных вод без лицензии в размере до 1 миллиона рублей грозит именно юридическим лицам — например, СНТ, которое эксплуатирует общую скважину без оформления документов. Рядовому дачнику, который поливает помидоры из собственного колодца, такие суммы не грозят.

Контроль за соблюдением требований осуществляет Росприроднадзор. Проверки проводятся как плановые, так и по жалобам соседей или местных жителей.

Полив из колодца без договора в 2026 году: правда, что дачников накажут? Полив из колодца без договора в 2026 году: правда, что дачников накажут? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как законно поливать из колодца или скважины

Что нужно для законного полива из колодца — вопрос, ответ на который умещается в несколько простых правил. Если вы их соблюдаете, никакие проверки вам не страшны.

Чек-лист законного дачного водопользования:

  1. Используйте воду только для своих нужд — полива, питья, бытовых целей. Не продавайте ее соседям и не используйте в коммерции.

  2. Следите за суточным объемом: 100 кубометров в сутки — это огромный лимит, который обычный участок никогда не исчерпает.

  3. Не бурите скважину глубже первого водоносного горизонта без лицензии: «скважина на песок» (глубиной 10–50 метров) законна, артезианская — требует оформления.

  4. Соблюдайте санитарную зону: расстояние от колодца до туалета, септика или компостной ямы — не менее 25–50 метров (в зависимости от рельефа и направления грунтовых вод).

  5. Если вы председатель СНТ с общей скважиной — проверьте наличие лицензии и при необходимости оформите ее через региональное Министерство природных ресурсов.

Полив из скважины для СНТ и ИЖС — это два принципиально разных случая: владелец частного участка действует по упрощенным правилам, СНТ, как юридическое лицо, обязано оформить лицензию на общий водозабор.

Ответы на частые вопросы дачников

Один из популярных запросов у садоводов: нужно ли регистрировать колодец на участке? Здесь стоит помнить, что обычный колодец или скважина «на песок» на частном участке регистрации не требуют. Артезианская скважина подлежит лицензированию и постановке на учет.

Что говорит закон: подземные воды — государственная собственность Что говорит закон: подземные воды — государственная собственность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что изменилось с 1 июня 2026 года?

Ужесточились санитарные и экологические стандарты к источникам водоснабжения. Владельцы участков обязаны поддерживать колодцы и скважины в технически исправном состоянии и соблюдать санитарные нормы. При этом право на безлицензионный водозабор для личных нужд сохранилось в полном объеме.

Что будет, если в СНТ нет лицензии на скважину?

Незаконный водозабор из скважины — ответственность для СНТ, как юридического лица, серьезная: штраф от 800 000 до 1 000 000 рублей по статье 7.3 КоАП РФ. Это весомый аргумент для председателей товариществ, которые еще не занялись оформлением документов.

Можно ли поливать огород из колодца без договора, если участок в аренде?

Да. Арендаторы земельных участков имеют те же права на использование подземных вод для собственных нужд, что и собственники, — это прямо предусмотрено статьей 19 Закона «О недрах».

Простыми словами, полив из колодца на даче закон 2026 года не запрещает. Государство контролирует промышленный и коммерческий водозабор, а не огородные грядки. Соблюдайте три базовых условия: личные нужды, не более 100 кубометров в сутки, первый водоносный горизонт — и никакой штраф за использование подземных вод без лицензии вам не грозит. А вот председателям СНТ с общими скважинами медлить с оформлением лицензии не стоит: изменения в Водном кодексе 2026 года и усиление контроля со стороны Росприроднадзора делают это не формальностью, а насущной необходимостью.

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Виктория Семенова
В. Семенова
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