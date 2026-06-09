Психолог объяснила, из-за чего летом люди начинают нервничать и плохо спать

Нервозность летом является признаком сезонной депрессии, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, при таком состоянии человек также может чувствовать тревогу и упадок сил.

Лето принято считать сезоном радости, отпусков и легкости. Но иногда именно в жаркие месяцы человек чувствует раздражение, тревогу и упадок сил. Летняя депрессия действительно существует. В психологии ее относят к сезонным аффективным состояниям: настроение меняется не случайно, а примерно в одно и то же время года. Но если осенняя депрессия чаще связана с нехваткой света, холодом, замедлением и желанием «залечь на дно под пледом», то летняя выглядит совсем иначе. Человек не обязательно становится сонным и вялым. Наоборот, он может плохо спать, раздражаться, тревожиться, терять аппетит и чувствовать внутреннее напряжение, — пояснила Орехова.

Она добавила, что состояние усугубляется социальным давлением: все вокруг якобы обязаны радоваться, путешествовать и быть красивыми, а это усиливает ощущение неполноценности у тех, кто чувствует пустоту внутри. По словам психолога, также нередко сбивается режим. Специалист подчеркнула, что психика любит предсказуемость, а лето иногда превращается в хаос под видом свободы.

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