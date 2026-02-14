Пятиэтажная казарма ВСУ исчезла за секунды после взрыва трехтонной бомбы Появились кадры, как ФАБ-3000 оставила от пятиэтажной казармы ВСУ одну стену

Опубликованы кадры, на которых запечатлена ликвидация пункта временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с помощью ФАБ-3000. Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал «Изнанка», боеприпас оставил от здания одну стену. Постройка находилось в населенном пункте Константиновка. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В момент взрыва над строением поднялось огромное облако. Для оценки нанесенного урона был направлен беспилотный летательный аппарат. Он облетел территорию и зафиксировал последствия.

До этого сообщалось что в районе населенного пункта Димитров ФАБ-3000 накрыла место размещения личного состава 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Украинские военнослужащие заняли под укрытие пятиэтажное здание. Сброшенный боеприпас пробил строение насквозь до самого основания. Постройка полностью обрушилась. Все, кто находился внутри, оказались завалены обломками. Минобороны РФ эти данные также не комментировало.

На Харьковском направлении удары наносились по пунктам временной дислокации противника, а также по местам, откуда осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами. В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что для атаки применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ракеты Х-39.