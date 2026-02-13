Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий

Умственная активность наравне с физической помогает сжигать калории, рассказала диетолог Марият Мухина. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что расход калорий можно приравнять к большим физическим нагрузкам. Например, чтобы сжечь 240 ккал, которые при интенсивных умственных задачах сжигаются за час, потребуется бежать около 25 минут.

Легкоумственная работа увеличивает расход калорий на 2,1% от базового уровня, средняя нагрузка — это решение задач и анализ информации — на 6,8%, а если это экзамен или сложные расчеты, то — на 21%. Если в среднем человек сжигает 1200 калорий за день, то прибавка на 21% равна еще 240 ккал в час. Чтобы сжечь 240 ккал физически, нужно 30 минут крутить велотренажер со скоростью 22 км\ч или бежать 25 минут при умеренном темпе на беговой дорожке, — пояснила специалист.