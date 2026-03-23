23 марта 2026 в 23:41

Киев погрузился во тьму по команде «Укрэнерго»

Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области

В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в пресс-службе энергохолдинга «ДТЭК». В компании уточнили, что экстренные ограничения были применены по команде национального оператора «Укрэнерго».

Там также уточнили, что плановые графики отключений в настоящее время не действуют. В энергохолдинге не уточнили, когда планируется возобновить штатное электроснабжение.

Ранее экстренные отключения света начались в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В «Укрэнерго» отметили, что в большинстве регионов страны применяются специальные графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

До этого сообщалось, что срочные меры по прекращению подачи электроэнергии были введены в Киеве из-за нарушений в работе сетей после серии взрывов. Аналогичный режим экстренных ограничений начал действовать и на территории Бучанского района Киевской области.

