26 апреля 2026 в 09:30

Узнал рецепт домашней колы — результат превзошел ожидания. Все думают, что покупаю в магазине

Ключ к насыщенному вкусу этого напитка — в двух сиропах: карамельном и пряном. Их последовательное приготовление и последующее соединение с кофе позволяют добиться сбалансированного букета с нотами ванили, корицы, цитруса и легкой горчинки.

Что понадобится

150 г сахара, 300 мл воды, 1 лимон, 600 мл воды, 3–4 зерна кардамона, 0,5 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. корицы, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, мускатный орех. 2 ч. л. молотого кофе, 100 мл воды, 500–700 мл газированной воды, лед.

Как я готовлю

Карамельный сироп: сахар и 50 мл воды варю 7 минут до темного цвета, вливаю 250 мл кипятка, размешиваю.

Пряный сироп: цедру лимона, сок, воду, специи, сахар, ванильный сахар, мускат довожу до кипения, томлю 10 минут, настаиваю 20 минут, процеживаю.

Кофе завариваю крепкий. Смешиваю оба сиропа с кофе, охлаждаю 1 час.

Для подачи в бокалы кладу лед, наливаю основу на 2/3, доливаю газировкой, перемешиваю.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Читайте также
В России изменили условия выплат единого пособия на детей мигрантов
Общество
В России изменили условия выплат единого пособия на детей мигрантов
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Общество
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий
Общество
Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Общество
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Кардиолог напомнил о влиянии кофе на работу сердца
Здоровье/красота
Кардиолог напомнил о влиянии кофе на работу сердца
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

