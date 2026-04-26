Узнал рецепт домашней колы — результат превзошел ожидания. Все думают, что покупаю в магазине

Ключ к насыщенному вкусу этого напитка — в двух сиропах: карамельном и пряном. Их последовательное приготовление и последующее соединение с кофе позволяют добиться сбалансированного букета с нотами ванили, корицы, цитруса и легкой горчинки.

Что понадобится

150 г сахара, 300 мл воды, 1 лимон, 600 мл воды, 3–4 зерна кардамона, 0,5 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. корицы, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, мускатный орех. 2 ч. л. молотого кофе, 100 мл воды, 500–700 мл газированной воды, лед.

Как я готовлю

Карамельный сироп: сахар и 50 мл воды варю 7 минут до темного цвета, вливаю 250 мл кипятка, размешиваю.

Пряный сироп: цедру лимона, сок, воду, специи, сахар, ванильный сахар, мускат довожу до кипения, томлю 10 минут, настаиваю 20 минут, процеживаю.

Кофе завариваю крепкий. Смешиваю оба сиропа с кофе, охлаждаю 1 час.

Для подачи в бокалы кладу лед, наливаю основу на 2/3, доливаю газировкой, перемешиваю.

