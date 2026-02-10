Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ

Российская армия нанесла удар ракетой «Искандер-М» по авиабазе «Авиаторское» под Днепропетровском, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, целью стали складские помещения, где украинские войска хранили и готовили к вылету беспилотники дальнего радиуса действия. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как пояснил подпольщик, эта база была важным центром для украинских дальних дронов. Там их собирали, снаряжали и распределяли для атак на различные направления, в том числе используя западные детали.

Применение «Искандера-М» по данной цели указывает на: высокий приоритет объекта; подтвержденную разведданными концентрацию техники; стремление обнулить запасы БПЛА до их ввода в боевую работу, а не перехватывать их в воздухе, — написал Лебедев.

В результате атаки украинская сторона может временно лишиться значительной части своих готовых к применению дальних беспилотников. Подпольщик предположил, что удары по подобной инфраструктуре в центральных областях Украины будут продолжены.

Ранее появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. Полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи Starlink.