Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:45

До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия

Baza: освобожденной из рабства в Мьянме россиянке пригрозила местная мафия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Освобожденной из рабства в Мьянме россиянке по-прежнему угрожают преступники из-за границы, сообщает Telegram-канал Baza. Девушка вернулась в Россию, но боится за свою жизнь.

По информации канала, перед вылетом девушке позвонили преступники и пригрозили убийством, если она станет публично рассказывать о работе мошеннического колл-центра в Мьянме. Из-за этих угроз 21-летняя Мадина избегает контактов с прессой.

Как рассказали авторам правозащитники, девушку обманом заманили работать моделью за границу, а потом переправили в Мьянму. Там она работала в мошенническом центре, стала свидетелем убийств, а условия жизни резко ухудшились после смерти в плену гражданки Белоруссии.

Девушку удалось освободить в результате совместной операции посольства России и полиции Таиланда и Мьянмы. Ее мать рассказала, что Мадина из неполной многодетной семьи и уехала за границу, несмотря на предупреждения.

Ранее российское посольство в Таиланде сообщило об освобождении гражданки России Мадины Д., которую незаконно удерживали на территории Мьянмы. Девушка стала жертвой международной преступной сети, заманивающей иностранцев обещаниями работы в Таиланде.

Россия
угрозы
Мьянма
россияне
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не смогли предоставить новых сведений о судьбе ДСНВ
«Попадут впросак»: политолог о судьбе Украины на переговорах в Абу-Даби
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.