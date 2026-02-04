До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия

До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия Baza: освобожденной из рабства в Мьянме россиянке пригрозила местная мафия

Освобожденной из рабства в Мьянме россиянке по-прежнему угрожают преступники из-за границы, сообщает Telegram-канал Baza. Девушка вернулась в Россию, но боится за свою жизнь.

По информации канала, перед вылетом девушке позвонили преступники и пригрозили убийством, если она станет публично рассказывать о работе мошеннического колл-центра в Мьянме. Из-за этих угроз 21-летняя Мадина избегает контактов с прессой.

Как рассказали авторам правозащитники, девушку обманом заманили работать моделью за границу, а потом переправили в Мьянму. Там она работала в мошенническом центре, стала свидетелем убийств, а условия жизни резко ухудшились после смерти в плену гражданки Белоруссии.

Девушку удалось освободить в результате совместной операции посольства России и полиции Таиланда и Мьянмы. Ее мать рассказала, что Мадина из неполной многодетной семьи и уехала за границу, несмотря на предупреждения.

Ранее российское посольство в Таиланде сообщило об освобождении гражданки России Мадины Д., которую незаконно удерживали на территории Мьянмы. Девушка стала жертвой международной преступной сети, заманивающей иностранцев обещаниями работы в Таиланде.