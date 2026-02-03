Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026

Похищенную в Таиланде россиянку вызволили из скам-центра в Мьянме

Российское посольство сообщило о спасении девушки из скам-центра в Мьянме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российское посольство в Таиланде сообщило об освобождении гражданки России Мадины Д., которую незаконно удерживали на территории Мьянмы. Девушка стала жертвой международной преступной сети, заманивающей иностранцев обещаниями работы в Таиланде.

При поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников Посольства была организована передача на таиландскую сторону гражданки Российской Федерации, — отметили в дипмиссии.

В рабство девушка попала после фиктивного онлайн-собеседования: ее пригласили в Бангкок, откуда тайно переправили через границу в Мьянму, минуя официальные пункты пропуска. В Мьянме россиянку насильно заставили работать в нелегальном колл-центре.

Освободить Мадину удалось благодаря совместной операции дипломатов и полиции Таиланда и Мьянмы. Сначала ее перевезли в миграционный центр города Мьявади, где обеспечили безопасность до завершения переговоров о возвращении. Сейчас Мадина Д. находится в Бангкоке в сопровождении сотрудников МВД, где ожидает вылета домой в Россию.

Ранее в Мьянме казнили 11 организаторов скам-лагерей, в которых обманом удерживали и подвергали пыткам тысячи людей, включая гражданок России и Белоруссии. По данным Telegram-канала Mash, преступников наказали после масштабной операции военных Мьянмы и Таиланда, в ходе которой из трудового рабства и вебкам-центров были освобождены около 3500 человек.

россияне
туристы
Мьянма
дипломаты
Таиланд
