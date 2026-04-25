25 апреля 2026 в 21:31

Устала от капризных растений, засадила дачу этим многолетником: цветет и на солнце, и даже в тени

Садовая герань (журавельник) — это многолетник-мечта для любого дачника, который устал от капризных растений и хочет наслаждаться красотой без лишних хлопот.

Это морозостойкое растение, способное выдерживать зимы в открытом грунте без выкапывания и укрытия, а также переносить засуху и перепады температур. Она отлично растет на любых почвах, одинаково хорошо цветет и на солнце, и в полутени, и даже в тени.

Герань цветет очень долго: первые цветки распускаются уже в мае, а продолжается бутонизация до сентября, причем некоторые сорта радуют глаз с июня до октября. Палитра оттенков поражает разнообразием — от нежно-розовых и сиреневых до насыщенно-фиолетовых, карминно-красных и даже почти черных тонов.

Сажать герань можно как весной (в мае, когда прогреется почва), так и осенью. Выбрав солнечное или слегка затененное место с рыхлой почвой и хорошим дренажем, высаживайте кусты на расстоянии 30–50 см друг от друга — они будут разрастаться и уже через год сомкнутся в плотный цветущий ковер.

Дарья Иванова
Д. Иванова
