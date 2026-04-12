12 апреля 2026 в 01:06

«Зачем вторая?»: Симоньян рассказала, почему ей удалили обе груди

Симоньян рассказала, что во время операции ей удалили обе молочные железы

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор RT и вдова Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. По ее словам, во время операции врачи удалили ей обе молочные железы.

Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы. Операцию делала платно. Химию — по ОМС. Лучевую делала платно, — объяснила Симоньян.

Диагноз стал для женщины полной неожиданностью, поскольку генетических предпосылок к раку у нее не было. Журналистка призналась, что ее болезнь спровоцировали тяжелые переживания.

Хирургическое вмешательство по удалению грудей длилось семь часов. После этого Симоньян начала проходить лучевую и химиотерапию, а также гормональное лечение.

Ранее во время этой же передачи главред рассказала о болезни своего умершего супруга режиссера Тиграна Кеосаяна. По ее словам, он впал в кому после того, как на фоне хронических проблем с сердцем у него развилась пневмония. Режиссер педантично следил за своим здоровьем, однако в день госпитализации провел на ногах весь день, а вечером приехал на день рождения к общей подруге. Это спровоцировало ухудшение самочувствия.

Общество
Маргарита Симоньян
операции
онкология
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

