«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия

Высокоточные боеприпасы «Краснополь» российского производства были значительно улучшены, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, которые приводит ТАСС, сегодня они позволяют «бить белке в глаз».

Наши высокоточные боеприпасы эволюционировали настолько, что способны, как говорят, бить белке в глаз. Могут поражать в том числе одиночные малогабаритные цели, — констатировал Оздоев.

Он добавил, что с начала специальной военной операции производство управляемых снарядов в России достигло «беспрецедентных темпов». Это касается как боеприпасов для ствольной артиллерии, так и снарядов для реактивных систем залпового огня, включая управляемые.

Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. По его словам, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.