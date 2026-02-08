Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 10:40

«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия

Ростех: российские инженеры модернизировали высокоточные боеприпасы «Краснополь»

Военнослужащие ВС РФ готовятся к стрельбе высокоточными снарядами «Краснополь» из гаубицы 2А65 «Мста-Б» Военнослужащие ВС РФ готовятся к стрельбе высокоточными снарядами «Краснополь» из гаубицы 2А65 «Мста-Б» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Высокоточные боеприпасы «Краснополь» российского производства были значительно улучшены, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, которые приводит ТАСС, сегодня они позволяют «бить белке в глаз».

Наши высокоточные боеприпасы эволюционировали настолько, что способны, как говорят, бить белке в глаз. Могут поражать в том числе одиночные малогабаритные цели, — констатировал Оздоев.

Он добавил, что с начала специальной военной операции производство управляемых снарядов в России достигло «беспрецедентных темпов». Это касается как боеприпасов для ствольной артиллерии, так и снарядов для реактивных систем залпового огня, включая управляемые.

Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. По его словам, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.

СВО
военная тактика
Ростех
боеприпасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепление до +5 градусов?
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников
Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он
ВСУ остались без важного командного пункта на Сумском направлении
Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия
Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева заходил в подъезд дома
В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе
С украинского посольства в Москве взыскали внушительные долги
Удары ВСУ по Белгороду 8 февраля: сколько жертв, что со светом и отоплением
Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»
Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность
«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца
Ходорковский забыл о своем статусе и получил новый штраф
Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ продолжит розыск организаторов покушения на генерала Алексеева
Применяющееся в зоне СВО российское оружие вышло на мировой рынок
Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»
Пособница киллера сбежала на Украину после покушения на Алексеева
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.