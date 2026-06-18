Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 11:23

Спикер ЗакСо Бабушкина вручила награды медикам в честь Дня медработника

Фото: Управление информационной политики ЗССО
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поприветствовала медиков региона в преддверии Дня медицинского работника. 17 июня в ККТ «Космос» прошло торжественное мероприятие, где состоялось вручение наград «Медицинский Олимп», которые являются признанием их профессиональных достижений.

Фото: Управление информационной политики ЗССО

В этот праздник мы не можем не высказать слова благодарности вам за ваш профессионализм, ответственность, за щедрость души, которую вы дарите каждому пациенту. Вы сердцем выбрали профессию и этот непростой путь, поэтому вас так чтят и любят ваши пациенты — жители Свердловской области. И не могу не отметить, что медицина шагнула далеко вперед: многое сделано в лечении неизлечимых болезней, побеждены эпидемии, которые столетиями уносили миллионы жизней, — заявила Бабушкина.

Награда представляет собой бронзовые статуэтки Асклепия, древнегреческого бога медицины, нагрудные знаки и денежные премии. Депутаты вручили награды лауреатам премии. «Поликлиникой года» стали поликлиники №3 Детской больницы №11 Екатеринбурга, Верхнепышминская стоматологическая поликлиника и поликлиника Городской больницы ЗАТО Свободный. В номинации «Прорыв года» победил коллектив больницы «Липовка».

Фото: Управление информационной политики ЗССО

Ранее Бабушкина рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в поддержке участников СВО и их близких. За время работы свердловского филиала фонда поступило свыше 20 тыс. обращений от участников СВО и их родных.

Общество
заксобрание
Свердловская область
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасли пациентку после пластической операции в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
«Создают проблемы»: Кобяков о попытках США раздробить экономику Евразии
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Мишустин рассказал, к какой системе образования Россия возвращается
Мишустин раскрыл условие для мирового лидерства в креативных индустриях
«Дерзайте»: Москвина дала ценный совет молодым тренерам
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.