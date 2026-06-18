Спикер ЗакСо Бабушкина вручила награды медикам в честь Дня медработника

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поприветствовала медиков региона в преддверии Дня медицинского работника. 17 июня в ККТ «Космос» прошло торжественное мероприятие, где состоялось вручение наград «Медицинский Олимп», которые являются признанием их профессиональных достижений.

Фото: Управление информационной политики ЗССО

В этот праздник мы не можем не высказать слова благодарности вам за ваш профессионализм, ответственность, за щедрость души, которую вы дарите каждому пациенту. Вы сердцем выбрали профессию и этот непростой путь, поэтому вас так чтят и любят ваши пациенты — жители Свердловской области. И не могу не отметить, что медицина шагнула далеко вперед: многое сделано в лечении неизлечимых болезней, побеждены эпидемии, которые столетиями уносили миллионы жизней, — заявила Бабушкина.

Награда представляет собой бронзовые статуэтки Асклепия, древнегреческого бога медицины, нагрудные знаки и денежные премии. Депутаты вручили награды лауреатам премии. «Поликлиникой года» стали поликлиники №3 Детской больницы №11 Екатеринбурга, Верхнепышминская стоматологическая поликлиника и поликлиника Городской больницы ЗАТО Свободный. В номинации «Прорыв года» победил коллектив больницы «Липовка».

Фото: Управление информационной политики ЗССО

Ранее Бабушкина рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в поддержке участников СВО и их близких. За время работы свердловского филиала фонда поступило свыше 20 тыс. обращений от участников СВО и их родных.