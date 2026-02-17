Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:27

Американский генерал сделал тревожное заявление о Калининграде

Генерал США Ходжес: Калининград в случае конфликта НАТО с РФ падет за 24 часа

Калининград Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM
Калининград в случае конфликта Североатлантического альянса с Москвой станет первой целью, сообщил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в разговоре с Welt. По словам генерал-лейтенанта в отставке, речь идет о выведении города из строя за сутки.

Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро был бы выведен из строя в первые 24 часа, — отметил он.

До этого американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что НАТО оказалась на грани демилитаризации из-за СВО. По словам эксперта, всему виной необдуманная политика Североатлантического альянса относительно России. Мартьянов обратил внимание, что Россия еще даже не воюет, а Запад уже столкнулся с катастрофическими последствиями.

Ранее в Сети появились кадры учений с применением береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Балтийского флота. Военные отработали поражение надводных целей на побережье Калининградской области. Ракетчики совершили марш из пунктов дислокации, оперативно развернули пусковые установки и выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника.

Калининград
НАТО
Россия
конфликты
