Внучка Талызиной опубликовала фото в честь дня рождения актрисы

Слева направо. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) и дочь Валентины Талызиной (Ксения Хаирова) на церемония прощания с актрисой в Государственном академическом театре имени Моссовета

Народной артистке России Валентине Талызиной 20 января мог бы исполниться 91 год. По случаю памятной даты ее внучка Анастасия опубликовала в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ) фотографию с бабушкой из семейного архива.

Сегодня ей исполнился бы 91 год, — сказано в публикации.

Талызиной не стало 21 июня 2025 года. Она умерла на 91-м году жизни. Свой юбилей — 90 лет — в январе прошлого года актриса отметила на сцене театра, играя Графиню в «Пиковой даме». За долгую творческую жизнь народная артистка сыграла свыше 40 центральных и главных ролей. Актриса примерила на себя около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. В Сети были опубликованы снимки самых ярких ролей Талызиной — звезды «Иронии судьбы».

Позже президент РФ Владимир Путин обратился к родным и близким Талызиной, выразив им соболезнования. Глава государства отметил профессионализм и талант актрисы, а также ее известные работы в кино и театре.

Кроме того, стало известно, что Талызина оставила в наследство московскую квартиру и загородную дачу своей внучке Анастасии. Недвижимость, находившаяся в собственности артистки, включает жилье в центре Москвы на Большой Никитской улице, рыночная стоимость которой может достигать 50 млн рублей и выше.