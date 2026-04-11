11 апреля 2026 в 21:00

Полиция застрелила «Люцифера» с мачете, нападавшего на пассажиров метро

Полиция застрелила мужчину, который называл себя Люцифером и ранил пассажиров метро мачете в Нью-Йорке, пишет Metro. По информации источника, силовики «раз 20» просили погибшего сложить оружие, но тот отказался.

Трое пострадавших — 70-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 84 и 65 лет — получили травмы головы и лица. Все пострадавшие были доставлены в больницу Бельвью, где находятся до сих пор с травмами, не представляющими угрозы для жизни, — говорится в публикации.

Известно, что инцидент произошел на Центральном вокзале Нью-Йорка в 09:50 (16:50 мск). Полиция не стала раскрывать личность нападавшего.

Ранее ирландец с топором повредил американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules. Инцидент произошел в субботу, 11 апреля, в ирландском аэропорту Шеннон. Неизвестный мужчина проник на территорию аэродрома и забрался на один из американских самолетов. Топором он начал рубить крыло и фюзеляж судна.

До этого неустановленные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке в Афганистане. Как минимум семь человек погибли, еще минимум 13 получили ранения.

Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Полиция застрелила «Люцифера» с мачете, нападавшего на пассажиров метро
Трампа назвали главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном
Полсотни пожарных тушили загоревшийся склад в Калининграде
Иранскую сторону не устроили требования США во время переговоров
Российские ученые сделали титан в пять раз прочнее
Баканов рассказал о первом новом ракетоносителе РФ с 2014 года
В больницах Владикавказа увеличилось число пострадавших после взрыва
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
