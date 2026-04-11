Полиция застрелила «Люцифера» с мачете, нападавшего на пассажиров метро

Полиция застрелила мужчину, который называл себя Люцифером и ранил пассажиров метро мачете в Нью-Йорке, пишет Metro. По информации источника, силовики «раз 20» просили погибшего сложить оружие, но тот отказался.

Трое пострадавших — 70-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 84 и 65 лет — получили травмы головы и лица. Все пострадавшие были доставлены в больницу Бельвью, где находятся до сих пор с травмами, не представляющими угрозы для жизни, — говорится в публикации.

Известно, что инцидент произошел на Центральном вокзале Нью-Йорка в 09:50 (16:50 мск). Полиция не стала раскрывать личность нападавшего.

