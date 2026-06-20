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20 июня 2026 в 15:00

Пламенные свечи цвета бургунди взметнутся до 80 см и будут гореть все лето. Многолетник для самых страстных цветников

Фото: D-NEWS.ru
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Лобелия огненная «старшип бургунди» (Lobelia cardinalis Starship Burgundy) — это многолетнее травянистое растение, которое привносит в сад нотки южной страсти. Ее главное сокровище — яркие трубчатые цветки насыщенного винно-красного цвета с легким пурпурным отливом, собранные в эффектные плотные кистевидные соцветия. Цветение длится с июля до сентября, привлекая бабочек и колибри (в регионах их обитания).

Растение достигает высоты 60–80 см, формируя компактные прямостоячие кусты с темно-зелеными или бронзовыми листьями. Лобелия предпочитает влажные, хорошо дренированные почвы и полное солнце, но может расти и в полутени. Она влаголюбива и нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливые периоды. Сорт отличается хорошей зимостойкостью (до −25°C) и не требует сложного ухода. Идеально подходит для влажных цветников, берегов водоемов, миксбордеров и контейнеров. Размножается делением куста или черенками. «Старшип бургунди» — выбор для тех, кто хочет добавить в сад глубокие, насыщенные краски и яркие акценты.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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