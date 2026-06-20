Махровый дуэт нежно-розовых лепестков создаст живую стену в вашем саду. Посадите у беседки — и июнь заиграет новыми красками

Клематис «доктор руппель» (Dr. Ruppel) — многолетняя лиана, которая по праву считается одним из самых эффектных двухцветных сортов. Ее крупные цветки диаметром 12–15 см раскрываются в два этапа: сначала обильно в мае-июне на прошлогодних побегах, а затем повторно, но скромнее, — в августе-сентябре на приросте текущего года. Каждый цветок — настоящее произведение искусства: лепестки нежного розового оттенка с яркой карминно-красной полосой по центру, а в середине — контрастный пучок красно-розовых тычинок.

Лиана достигает высоты 2–2,5 м, умеренно разрастается и не требует сложной формировки. Сорт не любит палящего солнца, предпочитает полутень и плодородную, влажную, хорошо дренированную почву. Идеален для вертикального озеленения стен, беседок, решеток и натуральных опор (небольшие деревья, кустарники). Зимостойкость высокая (зона 4–5), обрезка слабая (2 группа). Отличный выбор для начинающих садоводов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.