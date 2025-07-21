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21 июля 2025 в 16:29

«Никаких затруднений»: в ГД напомнили о пути в Крым на фоне пробок на мосту

Депутат Госдумы Лобач: добраться до Крыма можно автомобилем через новые регионы

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымский мост не всегда позволяет проехать на полуостров всем желающим, иногда у переправы скапливаются пробки, признала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач на пресс-конференции по итогам работы в рамках весенней сессии. Она напомнила, что по территории новых регионов проложена автомобильная трасса в Крым, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается Крыма и Севастополя, направления, как добраться. Вот вы знаете, мы в основном сейчас почему-то говорим про авиаперевозки. Мы живем в других реалиях, мы добираемся в Крым, Севастополь железнодорожным транспортом и автомобильным. В этой связи очень важно выполнят поручение президента о развитии автотуризма, – сказала Лобач.

Депутат отметила, что Крымский мост представляет «определенное сужение», в котором пропускная способность ограничена. Порой у переправы скапливаются до тысячи транспортных средств, в время ожидания в очереди достигает трех часов.

Поэтому я всем предлагаю и со своей стороны рекламирую. <…> У нас Минтранс опубликовали маршрут, как можно проехать по новым территориям. Шикарная новая трасса. Никаких затруднений. Мы сворачиваем на Ростов-на-Дону, идем через Мариуполь, Бердянск и уже заезжаем, скажем так, с другой стороны в Крым. Поэтому все, кто ехал, все отмечают – действительно замечательная [трасса]. Надо поблагодарить правительство еще раз, Минтранс, что в такие короткие сроки была сделана такая трасса, – заключила Лобач.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что путешественникам следует выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок у Крымского моста. Также водителям лучше запастись водой и вещами на случай длительных задержек в пути, добавили там.
Крым
Госдума
Крымский мост
пробки
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автомобили
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