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16 июля 2025 в 19:01

На трассе М-12 «Восток» запустили новый участок

Путин дал старт движению на участке Дюртюли-Ачит трассы М-12 «Восток»

Трасса М-12 «Восток» Трасса М-12 «Восток» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в формате ВКС торжественно запустил движение на новом отрезке скоростной магистрали М-12 «Восток». Трасса связала населенные пункты Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. Новый участок протянулся через три региона: Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.

Новый отрезок магистрали — это четырехполосная дорога, оборудованная шестью развязками. Согласно проекту, следующий этап строительства — участок между Екатеринбургом и Тюменью, его введут в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что участок М-12 Москва — Казань — Екатеринбург в Свердловской области будет открыт в июле 2025 года. По его словам, работа идет полным ходом, особенно по направлению к Тюмени.

До этого в госкомпании «Автодор» сообщили, что намерена разместить на трассе М-12 «Восток» музыкальную разметку. По словам главы компании Вячеслава Петушенко, количество ДТП благодаря такой разметке на трассе М-11 снизилось в два раза.

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