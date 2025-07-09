Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области

Участок федеральной автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург в Свердловской области будет открыт в июле 2025 года, заявил врио губернатора региона Денис Паслер на полях международной промышленной выставки «Иннопром». По его словам, работа идет полным ходом, особенно по направлению к Тюмени. Также он подчеркнул, что два раза лично съездил по направлению Екатеринбург — Казань, передает корреспондент NEWS.ru.

Конечно же, стало намного комфортнее, уютнее, безопаснее, что самое главное. Ну и время сократилось. Во всяком случае, на тех участках, на которых я ездил, почти в два раза, — отметил Паслер.

Он уточнил, что автомобилисты тоже заинтересованы в скорейшем открытии участка трассы от Екатеринбурга до Тюмени. По мнению врио главы региона, Уральский федеральный округ притягивает много инвестиций и инициатив, поэтому проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, экономики и развития.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Автодор» намерена разместить на трассе М-12 «Восток» музыкальную разметку. Проект предназначен для повышения безопасности на трассе, в частности для того, чтобы не давать водителям уснуть. Как рассказал глава компании Вячеслав Петушенко, количество ДТП благодаря такой разметке на трассе М-11 снизилось в два раза.