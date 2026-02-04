Спасенная из кол-центра россиянка поехала в Мьянму ради работы моделью Россиянка попала в рабство в Мьянме после приглашения поработать моделью

Студентка из Екатеринбурга Мадина, оказавшаяся в плену в Мьянме, попала в руки мошенников, которые предлагали ей работу моделью, рассказала она РЕН ТВ. Девушка уже имела опыт работы в Китае и согласилась на подработку.

И мне также пообещали, что я буду моделью, представительским лицом какой-то компании, продающей товары, — добавила она.

Сразу после прибытия в Мьянму по официальной визе работодатель исчез, а Мадина попала в закрытый мошеннический скам-центр. Под постоянным надзором камер и охраны ее заставляли писать родственникам, что все в порядке, чтобы не вызывать подозрений. При этом телефон регулярно изымали для проверок.

Освободиться девушке удалось благодаря счастливому случаю и вниманию местного военного, который заметил иностранку и помог ей выбраться. В это время родственники, обеспокоенные молчанием Мадины, уже заявили о ее пропаже. По возвращении на родину екатеринбурженка призналась, что самостоятельно спастись из того региона практически невозможно: даже побег через джунгли не гарантирует выживания.

Несмотря на счастливый финал, волонтеры сообщают о крайне тяжелых условиях содержания в подобных лагерях. Пленных подвергают избиениям и морят голодом; по свидетельству девушки, некоторые заложники умирали прямо на ее глазах.

Ранее вернувшаяся домой девушка начала получать угрозы, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь екатеринбурженка боится за свою жизнь. По информации канала, перед вылетом Мадине позвонили преступники и пообещали, что ее убьют, если та расскажет правду о работе скам-лагерей.