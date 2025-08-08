Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названы регионы России, где на следующей неделе будет жарче всего

Синоптик Паршина: на юге России температура превысит 30 градусов

На следующей неделе температура в южных регионах России может достигнуть +35 градусов, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, на юге установится пожароопасная погода. Она отметила, что даже ночью столбики термометра не опустятся ниже +15 градусов

На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа жара до +35 градусов, по ночам в начале недели плюс 15–20, к середине [недели] температурный фон повысится до плюс 17–22 градусов. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях сухая, жаркая и пожароопасная погода. Днем максимальные значения превысят 30-градусную отметку, временами до +32–34 градусов, — сказала Паршина.

По ее словам, на протяжении рабочей недели вероятность осадков будет небольшой. Лишь в понедельник, 11 августа, в Дагестане прогнозируются ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

Ранее синоптики пообещали, что в Москве ночные температуры сильно понизятся до осенних значений. Температура будет на один градус ниже нормы. Ожидаются кратковременные дожди.

Степанида Королева
С. Королева
