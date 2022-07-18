Командир экспедиции Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев поздравил участников Царского крестного хода прямо из космоса по видеосвязи, сообщает «КП-Екатеринбург». В ночь на 17 июля космонавт поддержал собравшихся на литургию у Храма на Крови по поводу 104-й годовщины расстрела семьи императора Николая II.
В Екатеринбурге меня поразила не только великая святыня — храм, но и люди с уральской закалкой, благоверные паломники, молодёжь, которая интересуется вопросами веры, науки и истории нашей страны, — описал Артемьев впечатления от города.
Он также поздравил екатеринбуржцев с грядущим юбилеем города и рассказал, что на МКС находится икона небесной покровительницы Екатеринбурга Святой великомученицы Екатерины. После возвращения её вручат митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению.
Ранее стало известно, что один из членов экипажа корабля «Союз МС-23» задержится на МКС, чтобы организовать краткосрочный полёт на орбиту космонавта из Белоруссии. Кому именно выпадет необходимость провести в космосе сверх положенного, пока не определено. Полёт экипажа запланирован на весну 2023 года.