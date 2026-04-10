Тюбики — прошлый век, за укропом будущее? Что едят в космосе сегодня

Меню космонавта: гастрономическая история космоса от еды в тюбиках до космической еды на МКС

Многие до сих пор представляют еду в космосе как выдавливание из тюбика некой субстанции, напоминающей то ли борщ, то ли яблочное пюре, то ли старый советский крем. Мол, выдавил в себя пару тюбиков космической еды и полетел дальше чинить спутник. Сегодня мы развенчаем этот миф, ведь гастрономическая жизнь на орбите ушла далеко вперед. Приглашаем вас погрузиться в историю внеземной кулинарии и узнать, какая бывает еда в космосе, выяснить, что входит в меню космонавта и зачем нужны острые соусы в невесомости, используют ли сегодня в космосе еду в тюбиках, как приручить укроп в условиях микрогравитации и как разогревают еду в космосе.

Первые испытатели: собаки и космическое желе

Когда советские инженеры только начинали проектировать полеты, вопрос «Как глотать, если все летает?» стоял не менее остро, чем расчет траектории. Существовали опасения, что в невесомости процесс жевания и продвижения пищи по пищеводу окажется под угрозой.

Первопроходцами в дегустации стали четвероногие члены экипажа.

1957 год, собака Лайка: ее рацион состоял из питательного желеобразного корма с высоким содержанием влаги. Кормушка автоматически открывалась два раза в день.

Печальный нюанс: возвращение Лайки не планировалось, поэтому последняя порция содержала яд — оставлять собаку умирать от голода и стресса в пустом корабле посчитали негуманным. К несчастью, из-за перегрева кабины собака погибла раньше, чем успела поесть.

Итог: схема с желеобразным питанием была признана годной, и последующие собаки-испытатели подтвердили: есть в космосе реально.

Еда в космосе: меню Лайки Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

От меню Юрия Гагарина до космической еды Германа Титова: калории решают все

Первый человек на орбите за свои легендарные 108 минут тоже провел гастрономический эксперимент. Юрий Гагарин доказал, что человек может справиться с проглатыванием пищи не хуже собак.

Первая еда в космосе состояла из пюре с мясом и шоколадного соуса, упакованных в алюминиевые тубы. Почему в космосе оказалась еда в тюбиках и откуда появилась такая идея? Ее позаимствовали у летчиков стратегической авиации. Формат был удобен и, главное, безопасен: ничего не разлеталось по кабине и не замыкало приборы. Кроме этого, пастообразное состояние пищи для меню Юрия Гагарина выбрали для минимизации нагрузки на ЖКТ, о работе которого в невесомости тогда знали крайне мало.

Для короткого старта 160-граммовых туб хватило с головой. Герман Титов провел на орбите более суток, и меню второго космонавта было богаче — суп-пюре, печеночный паштет и ягодный сок. Однако космической еды, рассчитанной на три приема, оказалось недостаточно. Титов вернулся с головокружением от голода.

Этот случай заставил ученых пересмотреть энергетическую ценность блюд. В 1963-м в Академии наук заработала специализированная лаборатория, которая вывела жесткие нормативы:

суточная норма для мужчины: 2800 ккал;

распределение БЖУ: белки — 100 г, жиры — 118 г, углеводы — 308 г;

режим: четырехразовое питание.

Со временем в меню космонавтов появились узнаваемые блюда: нарезной хлеб, отварная курица, котлеты, говяжий язык и знаменитый борщ. Ходили даже слухи о рюмке коньяка по большим праздникам — но это скорее из области космического фольклора.

Меню космонавтов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский путь: от безвкусного порошка до лобстеров на Skylab

Космическая гонка хороша тем, что одни и те же задачи инженеры решали разными методами. Американские подходы к питанию на заре эры пилотируемых полетов были далеки от идеала.

До 1963 года рацион астронавтов состоял из сублимированных порошков, которые требовалось разводить водой прямо на борту. Вкусовые качества оставляли желать лучшего, а сам процесс смешивания грозил образованием опасных капель, способных повредить аппаратуру.

С наступлением эры Gemini и Apollo пайки стали покрывать съедобным желатином. Это гениальное в своей простоте решение не давало крошкам расплываться по кабине. В меню добавили креветки, овощи, тосты и пудинги.

А в 1973 году произошел настоящий прорыв в американской космической кулинарии: на станции Skylab появился бортовой холодильник. Это позволило разнообразить стол лобстерами, настоящим хлебом и даже мороженым.

Почему до сих пор нет «таблетки от голода»?

Вопрос, который волнует многих: если на орбиту так дорого доставлять грузы, почему бы не синтезировать пару пилюль с дневной нормой калорий и витаминов? Ответ кроется не в диетологии, а в психологии.

В условиях жесткой изоляции, когда за тонкой переборкой царит абсолютный вакуум, привычная еда становится тем самым якорем, который привязывает космических путешественников к привычному, земному, домашнему. Тарелка борща, острая кимчи, порция лазаньи или миска лапши рамэн — это мощнейшая эмоциональная поддержка. Это «привет с Земли», ритуал, напоминающий о доме и снижающий уровень стресса. Именно поэтому сегодняшний рацион на МКС визуально и по составу почти идентичен земному.

От тюбиков (которые к тому же оказались тяжелыми) отказались еще в прошлом столетии. Доставка каждого килограмма груза на «Прогрессе» стоит колоссальных денег, поэтому упаковка должна весить как можно меньше. Сегодня еду пакуют в пластиковые пакеты или в жестяные банки из легкого алюминия.

Меню для космонавтов: от диетологии до десертов

Кто же изготавливает пищу для космонавтов российского сегмента МКС? Все строго и централизованно.

Разрабатывают рационы в единственном институте, занимающемся созданием рецептур для Роскосмоса, — ФБГНУ «НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии». Статус производителя и единственного поставщика принадлежит Бирюлевскому экспериментальному заводу.

Современные требования к космическому пайку выходят за рамки «вкусно и сытно». Они учитывают физиологию в условиях невесомости и обязательно включают в состав рациона:

калий — для профилактики вымывания кальция и снижения плотности костной ткани;

животный белок и аминокислоты — для повышения резистентности к радиации;

антиоксиданты и клетчатку — для стабильной работы организма.

Ассортимент впечатляет — это более 300 наименований. Сюда входят первые блюда, горячие закуски, второе, творожные и фруктовые десерты, выпечка, кондитерские изделия и напитки.

Космическая еда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рацион космонавтов в цифрах:

норма в сутки: около 3000 ккал;

масса еды: 1,6 кг (без учета воды для питья и сублиматов);

цикличность меню космонавтов: составлено на 16 дней. В течение этого периода блюда не повторяются. При этом учитываются индивидуальные предпочтения каждого члена экипажа.

Что касается упаковки, то сублимированные продукты (напитки, соки, супы, десерты) поставляются в полимерных пакетах. На орбите в них через клапан впрыскивается вода.

Вторые блюда и закуски (азу, гуляш, язык) фасуются в легкие металлические банки. Разогрев происходит в специальном устройстве. Тюбики сохранились только для горчицы, кетчупа, аджики и прочих соусов. Даже соль и перец там смешаны с жидкостью — сухая взвесь в невесомости опасна для дыхания и электроники.

Интересно, что в США нет специализированного производства продуктов для астронавтов — в меню американских космонавтов входят обычные продукты проверенных производителей, которые особым образом упаковывают перед отправкой на орбиту.

Технология еды в космосе: вилка, ложка и крошкоулавливатель

Пролить суп или уронить крошку на МКС — ЧП. Поэтому перед полетом космонавты проходят инструктаж по правильному обращению с продуктами.

Ложки: удлиненные, напоминают барные коктейльные. Позволяют доставать содержимое из глубоких пакетов.

Клапаны: пакеты сконструированы так, что даже если бросить открытый пакет в «свободное плавание», то содержимое не вытечет.

Хлеб: выпекается миниатюрными буханочками ровно на один укус, чтобы не приходилось откусывать и создавать угрозу появления крошек.

На российском сегменте МКС есть специальный обеденный стол с встроенным «крошкоулавливателем» — вентилятором, который всасывает случайные частицы. Космонавты пристегиваются к креслам, фиксируя ноги упорами, и чувствуют себя почти как в земной столовой.

Меню космонавтов: командир пилотируемого космического корабля «Союз-4» Владимир Шаталов во время приема пищи на борту Фото: РИА Новости

Международный обмен: индейка на паштет

МКС — проект международный. Совместные обеды стали не просто традицией, а инструментом дипломатии.

Первая космическая «дегустация» еды союзников состоялась в 1975 году: экипажи «Союз-19» и «Аполлон» обменялись угощениями. Русские потчевали астронавтов паштетом, бородинским хлебом, творогом с орехами и пряниками. Американцы ответили супом из морепродуктов и индейкой.

А на станции «Мир» в 1995 году с прибытием первого астронавта NASA меню стало официально смешанным. Сегодня формально российский и американский сегменты питаются раздельно. Однако никто не отменял «орбитальные ужины» по пятницам или в честь праздников, где борщ соседствует с гамбургерами.

Гастрономические космофишки других стран

США: в рацион включены бургеры. В американском сегменте МКС есть микроволновка.

Япония: создали специальную регидратируемую лапшу для космоса.

Китай: основу рациона тайконавтов составляет свинина. Также готовят адаптированную курицу «гунбао».

Италия: с 2015 года на орбите варят настоящий эспрессо в космической кофемашине. В меню — лазанья, пицца и паста.

Южная Корея: уджуины обязательно берут с собой кимчи. Из-за требований безопасности консистенция большинства блюд — крем-суп.

Что едят в космосе: члены экипажа 53-й экспедиции демонстрируют пиццу, приготовленную ими на ужин на борту Международной космической станции Фото: Nasa/Global Look Press

Космический огород: от салата до цинний

Можно ли наладить на станции производство свежих овощей и фруктов, чтобы не ждать посылок с Земли? Да, но с оговорками.

Сегодня на МКС действует несколько проектов, самый известный из которых — американская оранжерея Veggie. Космонавты успешно собирают урожай:

различных видов салатов и листовой капусты;

горчицы;

перца чили;

цветов (бархатцы и циннии) — для души.

Как это работает? Растения высаживаются в специальные «подушки» с субстратом, оснащенные системой подачи воды. Подсветка осуществляется светодиодными лампами, которые не только запускают фотосинтез, но и задают направление роста росткам в условиях отсутствия силы тяжести.

Однако до плантаций картофеля, которыми прославился Марк Уотни, пока далеко. Главный враг растений в космосе — вездесущие микробы. В замкнутой среде с высокой влажностью патогены чувствуют себя слишком вольготно. Поэтому выращенное чаще отправляют на Землю для анализа, а съедают лишь малую часть, вероятно, в качестве поощрения за работу вдалеке от дома.

