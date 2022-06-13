Российский космонавт задержится на МКС ради белорусского коллеги Российский космонавт задержится на МКС для организации полета представителя Белоруссии

Фото: World History Archive/Global Look Press

Один из членов экипажа корабля «Союз МС-23» задержится на МКС, чтобы организовать краткосрочный полёт на орбиту космонавта из Белоруссии. Об этом объявил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кому именно выпадет необходимость провести в космосе сверх положенного, пока не определено. Полёт экипажа запланирован на весну 2023 года.

Да, кому-то придется остаться дольше, — отметил Рогозин.

Конкретный космонавт из экипажа пока не выбран. Официальное предложение появится после того, как Роскосмос получит список белооусских кандидатов.

В настояще время в состав экипажа «Союз МС-23» входят космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. Их старт запланирован на весну 2023 года. В свою очередь, кракосрочный полёт белорусского космонавта планируется на осень 2023 года.

Полёт представителей Белоруссии в космос на российском корабле 12 апреля поручил организовать президент РФ Владимир Путин. Рогозин в этой связи заявил, что белорусская сторона должна до 15 июня представить список из как минимум двадцати кандидатов на полёт.