Путин поручил Роскосмосу отправить в полёт белорусских космонавтов

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Россия возобновит лунную программу, заявил на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный президент страны Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости. Глава государства добавил, что стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» на южный полюс спутника Земли. Путин подчеркнул, что планы по развитию космической сферы продолжатся, несмотря на санкции стран Запада и внешнеполитическое давление. Кроме того, российский лидер отметил «колоссальное» технологическое наследие, которое оставило предыдущее поколение инженеров и космонавтов.

Россия возобновит лунную программу. Несмотря на любые трудности и попытки извне помешать нам идти вперёд, будем осуществлять все планы в космической сфере. Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не...