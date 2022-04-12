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Путин поручил Роскосмосу отправить в полёт белорусских космонавтов

11:47, 12 апреля 2022
Путин поручил Роскосмосу отправить в полёт белорусских космонавтов Фото: Roscosmos/vk.com
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Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия и Белоруссия будут вместе заниматься формированием инфраструктуры в космической сфере, пишет ТАСС. Российский лидер дал поручение Роскосмосу организовать полёт на российской ракете представителей Минска. Об этом проекте глава государства заявил на космодроме Восточный в ходе церемонии вручения государственных наград работникам космической отрасли.

Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полёт на российском космическом корабле представителей Белоруссии,сказал Путин.

Он подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса, — отметил глава российского государства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём космонавтики и с 61-летием первого полёта человека в космос Юрия Гагарина. Российский лидер отметил, что именно тогда началась «эра освоения космического пространства».

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