Новости королевской семьи Британии 25 июня: новое несчастье у Виндзоров

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Принцесса Анна

Сестра короля принцесса Анна оказалась в больнице. Насколько все серьезно, что за монарх приехал на встречу с Карлом III, какое будущее уготовано детям Уильяма и Кейт?

Что случилось с сестрой короля

The Daily Telegraph сообщил, что сестра короля Великобритании принцесса Анна получила сотрясение мозга в своей загородной резиденции Гэтком-парк на западе Англии и столкнулась с частичной потерей памяти. Детали инцидента не разглашаются.

Врачи раскрыли характер травмы. Предположительно, 73-летняя принцесса Анна получила ее во время конной прогулки. Сестра короля находится в больнице Саутмид на окраине Бристоля. Там ее навестил муж, адмирал сэр Тим Лоуренс.

«У нее все отлично. [Поправляется] медленно, но уверенно», — коротко ответил он на вопросы журналистов.

Принцесса Анна — заядлая любительница конного спорта. The Daily Mail приводит список инцидентов, когда она получала травмы. Так, в 1964 году в возрасте 14 лет поводья едва не сломали ей палец. В 1973 году ей пришлось отказаться от участия в чемпионате по конному троеборью в Киеве, после того как она упала с лошади и приземлилась на лицо. Два года спустя, в апреле 1975 года, ее лошадь Марди Гра сбросила ее в реку Эйвон при неудачном прыжке во время конкура.

В апреле 1976 года произошла самая серьезная конная травма принцессы Анны: на скачках в Дорсете она упала с коня, который придавил ее. Принцесса потеряла сознание, получила трещину в позвоночнике и впоследствии признавалась, что «ничего не помнит» о падении.

Кто приехал в гости к Виндзорам

25 июня король Карл III и наследник престола принц Уильям принимали в Великобритании императора Японии вместе с супругой.

Принц Уильям принял императора Японии Нарухито и императрицу Масако в Лондоне без жены Кейт Миддлтон. Reuters пишет, что официальный визит продлится три дня. Принц Уэльский встретил высокопоставленных гостей в отеле и сопроводил в Букингемский дворец. Там их встретили король с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Все вместе приняли торжественный парад британской гвардии.

«Королевское семейство расстелило красную ковровую дорожку для императора и императрицы и их делегации. Это очень важная демонстрация мягкой силы. Япония — ключевой стратегический партнер Великобритании. Отправить принца Уэльского встретить их и сопроводить на парад еще более подчеркивает, насколько важным считают этот визит в правительстве Великобритании», — отметила королевский биограф Эмили Нэш в журнале Hello!

РБК отмечает, что поездка Нарухито в Великобританию должна была стать первой после его восшествия на престол в 2016 году. Ее планировали на 2020 год, но перенесли из-за пандемии; затем ее пришлось перенести из-за смерти королевы Елизаветы II. В ходе визита Нарухито и Масако примут участие в церемонии возложения цветов к могилам королевы Елизаветы II и принца Филиппа в склепе Виндзорской часовни.

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III и император Японии Нарухито

Что известно о будущем наследников дома Виндзоров

Инсайдерский источник раскрыл The Daily Beast планы принца и принцессы Уэльских на будущее своих детей. Как оказалось, Уильям и Кейт Миддлтон готовы поддержать младших, если им не захочется «работать» в качестве официальных членов королевской семьи.

Судьба старшего сына, принца Джорджа, предрешена, отмечает The Daily Beast: десятилетний принц Джордж на текущий момент является вторым в линии престолонаследия в Великобритании и его с младенчества готовят к тому, что однажды он станет королем. Однако для младших, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи, родители хотят другой судьбы.

Инсайдеры рассказали The Daily Mail, что король Карл III хочет «сократить» монархию и число особ королевской крови, которые выполняют официальные задачи для дома Виндзоров.

«Это чистая правда. Для Джорджа, конечно, вариантов нет, но других детей будут держать на расстоянии от жизни королевского семейства. Их не выводят перед СМИ, и эта стратегия должна дать Шарлотте и Луи выбрать собственную дорогу. Предполагается, что младшие дети вырастут и займутся собственным делом. Им рекомендуют не становиться официально занятыми членами королевского семейства», — указал источник The Daily Beast.

Близкий друг семейства рассказал The Daily Mail, что так принц Уильям пытается уберечь детей от расколов, которые постигли его отношения с братом. Он винит в расколе принца Гарри и Меган Маркл, но понимает, что повлияла и сама система, в которой один из братьев менее важен просто потому, что родился позже.

Кроме того, отмечают источники, Уильям и Кейт видели, что публичная известность очень дорого обходится членам королевской семьи: в пример приводится судьба младшей сестры Елизаветы II принцессы Маргарет, графини Сноудон, которую преследовала пресса до смерти в 2002 году.

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