Психолог: ожидание выигрыша в лотерею помогает справиться со стрессом

Erid: LjN8KJrzD

У каждого человека есть свои способы снятия стресса: кто-то ходит в баню, кто-то смотрит сериалы или занимается спортом. В этот список можно внести и различные игры, например, лотерею, рассказала психолог Яна Кутузова. По словам специалиста, участие в лотерейных розыгрышах позволяет пережить яркие эмоции при минимальных денежных вложениях, а это, в свою очередь, помогает справляться со стрессом.

Мечты о приятных вещах – новом автомобиле, незабываемом путешествии или крупной сумме денег – эмоционально заряжают, иногда даже сильнее, чем их воплощение в жизнь. Вера в выигрыш стимулирует выработку дофамина, а этот гормон поднимает настроение, дарит ощущение счастья и радости.

Как это происходит? Гормоны, которые дают нам приятные переживания, – дофамин и иногда адреналин, мы получаем не только в случае выигрыша, но ещё и в момент его предвкушения. И это можно назвать азартом, который уже является «антистрессовым» переживанием. То есть лотерея сама по себе, вне зависимости от результата, может оказывать положительное влияние на человека, – отметила психолог Кутузова.

По мнению эксперта, такое влияние игры на психику можно сравнить с разговором с психологом. Однако, чтобы от участия в лотерее действительно получать пользу, её не следует воспринимать чересчур серьезно. Тогда не будет обманутых ожиданий, и крупный выигрыш станет по-настоящему приятным сюрпризом.

Психолог Кутузова также подчеркнула, что лотереи в определённой степени могут быть полезны с точки зрения нейропсихологии: человек, который делает ставки с неизвестным результатом, принимает решения при условии нехватки сведений, проводит анализ и коррекцию результатов, сам себя мотивирует на положительный исход.

Всё это, по идее, должно не только затрагивать эмоциональную сферу, но и тренировать когнитивные способности, – добавила эксперт.

Между тем психолог напоминает, что даже гормоны счастья должны вырабатываться в меру, иначе можно получить зависимость и потерять чувство реальности. Игры оказывают положительное воздействие только на психологически устойчивых людей. Например, человек с депрессией изначально верит в худший сценарий из всех возможных, поэтому в случае проигрыша лишь утверждается в своей неудачливости. При этом, как пояснила Яна Кутузова, выигрыш он скорее всего посчитает случайностью, исключением из правил.

Таким образом, лотереи как способ развлечения и снятия стресса предназначены для тех, кто мыслит здраво и воспринимает её именно как игру, интересное времяпрепровождение, не придавая ей сверхзначения. Это становится отличным источником дофамина для тех, кто способен грамотно распоряжаться финансами: не тратить последние деньги на билеты в ожидании крупного выигрыша, а выделять посильную сумму на участие в лотерее. Именно тогда игра будет в удовольствие, – объяснила специалист.

Если человек не уверен в самоконтроле, то, по мнению Яны Кутузовой, лотерейные билеты лучше покупать вместе с другими членами семьи. К тому же, лотерея может стать отличной идеей для семейной традиции, а в наше время они на вес золота. Психолог добавила, что именно семья и дом чаще всего дарят ощущение тепла, любви и безопасности.

Зарядиться положительными эмоциями при игре в лотерею можно каждое воскресное утро на Первом канале на шоу «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Ведущий программы и бывший участник КВН Дмитрий Хрусталёв общается в прямом эфире с приглашёнными звёздами и проводит с помощью лототрона заветный розыгрыш.

К тому же в апреле участников «Мечталлион» ждёт сюрприз: во всех тиражах выигрывает каждый второй билет, а оставшиеся без выигрыша билеты получат «Второй шанс»: в акции 30 апреля среди них будут разыграны 100 призов по 100 тыс. рублей. И, конечно же, у всех участников есть шанс выиграть суперприз лотереи – от 100 млн рублей.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что выработке гормона счастья, а также улучшению качества сна способствует употребление продуктов, содержащих в себе триптофан. По её словам, получить его можно из куриной грудки, шоколада, молока. Отмечается, что триптофан необходим для поддержания правильной работы нервной системы.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

Акция «Второй шанс», срок проведения акции — с 26.03.2024 г. по 28.06.2024 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://nloto.ru/promo/second-chance-april-2024.