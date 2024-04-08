Стало известно, кто из землян увидит полное солнечное затмение Солнечное затмение произойдет 8 апреля и продлится более пяти часов

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Затмение Солнца произойдет в понедельник, 8 апреля, и продлится более пяти часов, сообщила ТАСС пресс-служба Московского планетария. Максимальную по длительности фазу, во время которой Луна закроет Солнце почти на 4,5 минуты, увидят в Мексике.

Уточнили, что полная фаза также будет видна с территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. В России затмение увидеть не удастся.

На севере Мексики в 21:17 мск будет наблюдаться наибольшая фаза затмения, равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд, — отметили астрономы.

Ранее стало известно, что ученые из США намерены исследовать корону Солнца во время полного затмения, которое жители Северной Америки будут наблюдать 8 апреля. Сотрудники NASA рассчитывают получить данные об электромагнитных излучениях на фоне того, как активность на поверхности звезды приближается к пику в 11-летнем цикле. Как пояснила Пэм Мелрой, заместитель администратора агентства, изучать корону лучше всего именно во время затмения. Корона играет ключевую роль в передаче тепла и энергии солнечному ветру, активность которого способна провоцировать мощные вспышки.

До этого выяснилось, что ученые из США и Германии надеются поставить точку в давнем вопросе наличия жизни на спутнике Юпитера Европе. С этой целью готовится новая миссия NASA. В ее рамках осенью текущего года в космос будет выведен зонд Europa Clipper.