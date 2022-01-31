Подтверждена версия об одновременной гибели членов семьи Романовых

Члены царской семьи Романовых были убиты в Екатеринбурге в одно и то же время, сообщает «КП-Екатеринбург». Иные версии оказались неподтверждёнными, заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор юстиции Марина Молодцова.

Есть мнение некоторых исследователей, что в такой маленькой комнате не могли бы поместиться 11 человек, которых расстреливали, и плюс к этому расстрельная команда. Но по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица и каким образом были расставлены члены расстрельной команды, — рассказала Молодцова в фильме «Дело Романовых. Следствием установлено».

По официальной версии, Николая II и его семью расстреляли большевики в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева. Среди погибших также повар Харитонов, комнатная девушка Демидова, камердинер Трупп и доктор Боткин.

Ранее Марина Молодцова допустила, что есть и другие захоронения царской семьи Романовых. По её словам, с возобновления дела о гибели Романовых в 2015 году было назначено более 35 судмедэкспертиз. К примеру, доказано, что останки, найденные в 2007 году в Поросёнковом логу, принадлежат детям Николая II цесаревичу Алексею и княжне Марии.