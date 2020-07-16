СК обнародовал версию о других захоронениях царской семьи Романовых

https://static.news.ru/photo/59933b50-c7d3-11ea-869e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет допускает, что есть другие захоронения царской семьи Романовых, кроме того, что найдено в 1979 году под Екатеринбургом. Царская семья была расстреляна ровно 102 года назад, в ночь с 16 на 17 июля.

Дело о гибели семьи Романовых было возобновлено в 2015 году. С этого момента было назначено более 35 судмедэкспертиз, рассказала «Известиям» старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова.

Проводятся следственные эксперименты, которые помогают восстановить полную картину событий и исключить ряд версий. К примеру, доказано, что останки, найденные в 2007 году в Поросёнковом логу, принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и княжне Марии.

В связи с малым количеством найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения в 2007 году останков двух лиц, возможно, находится ещё одно или несколько их захоронений, — сделал вывод Молодцова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет накануне годовщины расстрела царской семьи сделал верующим подарок. Многочисленные экспертизы установили, что семь из одиннадцати останков, обнаруженных под Екатеринбургом, принадлежат родственникам — матери, отцу, четырём дочерям и сыну. А именно императору Николаю II и его семье.