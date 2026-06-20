В Тульской области уничтожили семь украинских БПЛА за ночь

В Тульской области уничтожили семь украинских БПЛА за ночь

Ночью силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. В результате происшествия пострадавших, по предварительным данным, нет.

Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России были уничтожены семь украинских беспилотников. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — сообщил Миляев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы. По его словам, атака не повлекла за собой жертв или материального ущерба.

До этого штаб обороны ДНР сообщил, что система защиты неба «Купол Донбасса» нейтрализовала 17 украинских дронов в небе над республикой. Цели были поражены силами ПВО и мобильных огневых групп.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.