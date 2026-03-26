«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову стоило бы привести себя в форму ради сцены, отметила в разговоре с NEWS.ru зрительница премьерного показа спектакля «Без свидетелей» Марина Степанова. Она сказала, что актеру не помешала бы пластическая операция и работа над телом, ведь впереди у него еще много спектаклей и фильмов.

Внешне он очень поменялся, постарел. Ему нужно делать пластику срочно. Вообще ему надо отдать должное за смелость (Михаил Ефремов в спектакле раздевается до семейных трусов. — NEWS.ru). Есть, конечно, недостатки в фигуре, но зато без комплексов: что есть, то и имеем. Поработать [над фигурой] надо однозначно: он еще много будет играть ролей, артисты должны быть в хорошем состоянии, — сказала Степанова.

Зрительница отметила, что давно хотела увидеть актера на сцене, так как была наслышана, что он очень хороший актер. Степанова добавила, что благодаря актерской игре смотрела спектакль «Без свидетелей» на одном дыхании «от и до» и Ефремов не обманул ее ожиданий.

Ранее после премьеры спектакля «Без свидетелей» сыгравшая в нем с Михаилом Ефремовым актриса Анна Михалкова назвала своего коллегу огромным профессионалом. Она заявила, что у него может сложиться дуэт с любой из актрис.