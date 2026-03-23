23 марта 2026 в 10:48

Эксперимент с «белыми банкоматами» запустили в России

«Росинкас» запустит единую сеть банкоматов без комиссии за использование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Росинкас» планирует создать единую сеть «белых банкоматов» без комиссии за использование, сообщил РИА Новости президент объединения Сергей Верейкин. Благодаря уже начавшемуся эксперименту в организации намерены расширить доступ к банкоматам в отдаленных регионах.

Решение — создать единую независимую сеть так называемых белых банкоматов под управлением одного оператора. Банкоматы будут принадлежать «Росинкас», на них не будет банковского бренда, поэтому такое название — «белые», оно принято и в международной практике. В результате банки — участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, — отметил Верейкин.

Ранее сообщалось, что число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года. Основной причиной этого тренда является переход населения к безналичным способам оплаты и развитие цифровых технологий. Люди все чаще используют банковские карты, бесконтактные платежи и QR-коды, а также онлайн-банкинг и мобильные приложения. В результате банкоматная сеть становится менее востребованной.

