Эксперимент с «белыми банкоматами» запустили в России «Росинкас» запустит единую сеть банкоматов без комиссии за использование

«Росинкас» планирует создать единую сеть «белых банкоматов» без комиссии за использование, сообщил РИА Новости президент объединения Сергей Верейкин. Благодаря уже начавшемуся эксперименту в организации намерены расширить доступ к банкоматам в отдаленных регионах.

Решение — создать единую независимую сеть так называемых белых банкоматов под управлением одного оператора. Банкоматы будут принадлежать «Росинкас», на них не будет банковского бренда, поэтому такое название — «белые», оно принято и в международной практике. В результате банки — участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, — отметил Верейкин.

Ранее сообщалось, что число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года. Основной причиной этого тренда является переход населения к безналичным способам оплаты и развитие цифровых технологий. Люди все чаще используют банковские карты, бесконтактные платежи и QR-коды, а также онлайн-банкинг и мобильные приложения. В результате банкоматная сеть становится менее востребованной.