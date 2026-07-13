Посадите этот злак — и с августа до весны сад будет украшать пурпурный фонтан, который меняет цвет на серебристый

Посадите этот злак — и с августа до весны сад будет украшать пурпурный фонтан, который меняет цвет на серебристый

Мискантус китайский «Ред Чиф» — это декоративный злак, который способен превратить любой уголок сада в настоящее произведение искусства, оставаясь декоративным даже зимой.

Этот многолетник формирует плотный, округлый куст высотой до 150 см и шириной около 120 см, с узкими, дуговидными, глянцевыми темно-зелеными листьями, которые осенью приобретают желтовато-красноватый оттенок, придавая растению особую выразительность. Его главное украшение — метельчатые соцветия длиной более 30 см, которые в августе-сентябре распускаются насыщенным бордово-красным цветом, затем становятся серебристо-серыми, а зимой — пушисто-белыми, сохраняя декоративность до весны.

Морозостойкость у него высокая — выдерживает температуры до -34 °C. Этот злак идеально подходит для одиночных и групповых посадок.

Ранее был назван многолетник, который цветет звездами цвета бургунди с июня по август.