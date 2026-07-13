Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 03:46

Посадите этот злак — и с августа до весны сад будет украшать пурпурный фонтан, который меняет цвет на серебристый

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мискантус китайский «Ред Чиф» — это декоративный злак, который способен превратить любой уголок сада в настоящее произведение искусства, оставаясь декоративным даже зимой.

Этот многолетник формирует плотный, округлый куст высотой до 150 см и шириной около 120 см, с узкими, дуговидными, глянцевыми темно-зелеными листьями, которые осенью приобретают желтовато-красноватый оттенок, придавая растению особую выразительность. Его главное украшение — метельчатые соцветия длиной более 30 см, которые в августе-сентябре распускаются насыщенным бордово-красным цветом, затем становятся серебристо-серыми, а зимой — пушисто-белыми, сохраняя декоративность до весны.

Морозостойкость у него высокая — выдерживает температуры до -34 °C. Этот злак идеально подходит для одиночных и групповых посадок.

Ранее был назван многолетник, который цветет звездами цвета бургунди с июня по август.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят порядок допуска к сдаче ГТО
В Госдуме предложили считать пенсию по МРОТу
Уничтожение наемников и станций Starlink: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Раскрыто реальное число погибших от жары в Европе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля
Один человек погиб, еще четверо ранены при ударах США по Ирану
Число сбитых за ночь дронов над Москвой достигло 24
Нетаньяху вспомнил, как Грэм не сдержал ярость
Мошенники в России нашли новый способ кражи денег через QR-коды
Фура протаранила автомобили на трассе в Мексике
США за сутки провели через Ормуз 20 коммерческих судов
Семьи пропавших без вести предупредили о новой схеме мошенников
В Турции сообщили о переговорах Эрдогана с лидерами Запада
Россиянам назвали три способа увеличить размер будущей пенсии
В Финляндии создали сеть бомбоубежищ с бассейнами и саунами
МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России
Нефть Brent резко выросла в цене
Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем
На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ
Около 300 человек вышли на марш в Варшаве против поддержки Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.