Полиция поймала подозреваемых в серии многомиллионных афер на Чукотке На Чукотке задержали группу мошенников за особо крупные аферы с госконтрактами

Полицейские с Чукотки задержали организованную группу мошенников, подозреваемую в серии особо крупных афер на госконтрактах, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, общая сумма заключенных контрактов превысила 128 млн рублей. Полученные авансы — порядка 40 млн — похитили.

Трое жителей города Омска подозреваются в серии мошенничеств, совершенных в особо крупном размере, — написала Волк.

По версии следствия, трое аферистов купили действующую строительную фирму и участвовали в электронных аукционах на госконтракты и подряды по монтажным работам из разных регионов. На торгах они побеждали за счет демпинга — снижали цену, но полностью выполнять обязательства не собирались. В некоторых случаях привлекали субподрядчиков для минимального объема работ.

Следователи возбудили дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет колонии. Задержанных оставили под подпиской о невыезде.

Ранее ФСБ совместно с другими ведомствами уличила руководителя компании «Экологистика» в уклонении от уплаты налогов на сумму 500 млн рублей. По версии следствия, региональный оператор по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии в рамках госконтрактов намеренно искажал отчетность для необоснованного занижения платежей.