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21 июля 2026 в 12:28

Пилот «Уральских авиалиний» пришел пьяным на работу

Пилота «Уральских авиалиний» сняли с рейса из-за алкогольного опьянения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Второго пилота «Уральских авиалиний» отстранили от рейса после того, как предполетная проверка показала у него признаки алкогольного опьянения, пишет Telegram-канал Ural Mash. Как пишет источник, мужчина должен был выполнять рейс из Москвы в Краснодар, на борту которого находились 162 пассажира.

Во время контроля в аэропорту Домодедово у него заметили покрасневшие глаза и почувствовали запах перегара. Алкотестер показал 0,18 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Для членов летного экипажа допустимым считается только нулевой показатель, поэтому пилота сняли с рейса. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что пилот уже уволен.

Ранее сообщалось, что кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры на решение вернуть ведомству уголовное дело пилота Сергея Белова. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала «зеленая» гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере.

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