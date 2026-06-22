Авиакомпанию оштрафовали за непредоставление гостиницы при задержке вылета «Уральские авиалинии» оштрафованы на 42 тыс. рублей за отказ в гостинице

Авиакомпания «Уральские авиалинии» была оштрафована Свердловской транспортной прокуратурой на 42 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров, чьи рейсы из Москвы в Ургенч были задержаны. Как передает Уральская транспортная прокуратура, в феврале 2026 года рейс U6-2617 Москва — Ургенч задержался более чем на 11 часов. Несмотря на длительное ожидание, перевозчик не предоставил пассажирам гостиницы, что является нарушением закона.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 42 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Ранее прокуратура подала жалобу в Верховный суд России на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле под Новосибирском. В суд поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. До этого Белов рассказал, что его пригласили работать в азиатскую авиакомпанию. При этом называть конкретную организацию он отказался.