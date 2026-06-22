Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:22

Авиакомпанию оштрафовали за непредоставление гостиницы при задержке вылета

«Уральские авиалинии» оштрафованы на 42 тыс. рублей за отказ в гостинице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Авиакомпания «Уральские авиалинии» была оштрафована Свердловской транспортной прокуратурой на 42 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров, чьи рейсы из Москвы в Ургенч были задержаны. Как передает Уральская транспортная прокуратура, в феврале 2026 года рейс U6-2617 Москва — Ургенч задержался более чем на 11 часов. Несмотря на длительное ожидание, перевозчик не предоставил пассажирам гостиницы, что является нарушением закона.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 42 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Ранее прокуратура подала жалобу в Верховный суд России на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле под Новосибирском. В суд поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. До этого Белов рассказал, что его пригласили работать в азиатскую авиакомпанию. При этом называть конкретную организацию он отказался.

Регионы
Уральские авиалинии
гостиницы
задержка рейсов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Россиянин напал на полицейских с бензопилой
Жители российского региона почувствовали сильное землетрясение
Мать оставила младенца под палящим солнцем ради пикника со спиртным
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.