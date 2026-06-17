Прокуратура пошла в Верховный суд РФ из-за приземлившегося в поле пилота Прокуратура обжаловала в Верховном суде решение о возврате ей дела пилота Белова

Прокуратура подала жалобу в Верховный суд России на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле под Новосибирском, говорится в карточке дела, размещенной на официальном сайте ВС. В суд поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева.

Дело истребовано, — указано в карточке.

Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи — Омск на пшеничное поле, обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ноябре 2025 года суд вернул дело прокурору из-за нарушений требований уголовно-процессуального закона. Суды апелляционной и кассационной инстанций признали это решение законным.

Ранее Белов рассказал, что его пригласили работать в азиатскую авиакомпанию. При этом называть конкретную организацию он отказался. Пилот также отметил, что на прошлом месте работы, в «Уральских авиалиниях», часть его бывших коллег дала ему негативную характеристику, когда он пытался устроиться в пакистанскую авиакомпанию.