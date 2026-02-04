Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:49

Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж

Посадившего самолет в поле пилота пригласили работать в азиатскую авиакомпанию

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пилот Сергей Белов, который в 2023 году посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил, что его пригласили работать в азиатскую авиакомпанию. При этом называть конкретную организацию он отказался, передает РИА Новости.

Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду, — отметил Белов.

Пилот также рассказал, что на прошлом месте работы, в «Уральских авиалиниях», часть его бывших коллег дали ему негативную характеристику, когда он пытался устроиться в пакистанскую авиакомпанию. Он считает, что это может быть месть за его откровенные заявления об условиях труда на предыдущей работе.

При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству заявили, что никакие авиакомпании не обращались к ним за характеристикой. Там указали, что все заявления Белова — неправда.

Никто из российских или зарубежных представителей перевозчиков не интересовался им, не запрашивал его характеристики, эти заявления — неправда, — объявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Белову предъявили иск на 118,9 млн рублей. По мнению экспертов, именно такой ущерб был причинен самолету при вынужденной посадке в поле. Через некоторое время «Уральские авиалинии» опровергли информацию об иске. По информации компании, летчик уволился по собственному желанию.

Россия
пилоты
авиакомпании
Азия
приглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылись неприятные подробности о буллинге в красноярской школе
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.