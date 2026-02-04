Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж Посадившего самолет в поле пилота пригласили работать в азиатскую авиакомпанию

Пилот Сергей Белов, который в 2023 году посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил, что его пригласили работать в азиатскую авиакомпанию. При этом называть конкретную организацию он отказался, передает РИА Новости.

Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду, — отметил Белов.

Пилот также рассказал, что на прошлом месте работы, в «Уральских авиалиниях», часть его бывших коллег дали ему негативную характеристику, когда он пытался устроиться в пакистанскую авиакомпанию. Он считает, что это может быть месть за его откровенные заявления об условиях труда на предыдущей работе.

При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству заявили, что никакие авиакомпании не обращались к ним за характеристикой. Там указали, что все заявления Белова — неправда.

Никто из российских или зарубежных представителей перевозчиков не интересовался им, не запрашивал его характеристики, эти заявления — неправда, — объявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Белову предъявили иск на 118,9 млн рублей. По мнению экспертов, именно такой ущерб был причинен самолету при вынужденной посадке в поле. Через некоторое время «Уральские авиалинии» опровергли информацию об иске. По информации компании, летчик уволился по собственному желанию.