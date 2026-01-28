Появилась новая информация об иске к пилоту, посадившему самолет в поле «Уральские авиалинии» опровергли слух об иске пилоту, посадившему самолет в поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла информацию об иске к пилоту Сергею Белову, который совершил посадку в поле в Новосибирской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе перевозчика. По информации компании, которые приводит РИА Новости, летчик уволился по собственному желанию.

Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. У авиакомпании нет финансовых претензий к нему. Мы не предъявляли ему иски имущественного характера. <…> Не было никаких исков, это недостоверная информация в СМИ и соцсетях, — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Белову предъявили иск на 118,9 млн рублей. По мнению экспертов, именно такой ущерб был причинен самолету при вынужденной посадке в поле. Позже юрист Артем Ананьев отмечал, что пилот, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, может избежать выплаты 119 млн рублей за повреждение воздушного судна, так как вред был причинен в состоянии крайней необходимости. По его словам, на решение суда могут оказать влияние показания спасенных пассажиров.