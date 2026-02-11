Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный Канал» заявил, что сменившим спортивное гражданство атлетам могут запретить въезд в страну. По его словам, подобным спортсменам РФ предоставляет тренеров, базы для подготовки, а они «бросают паспорт и уезжают».

То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем, — заявил Дегтярев.

Минист спорта отметил, что выступающие на Олимпиаде-2026 атлеты не отказывались от гимна и флага страны.

Здесь не может быть компромиссов. Одно дело ехать под нейтральным флагом выступать на международных соревнованиях вопреки обстоятельствам, привозить в Россию медаль, служить примером и выгрызать свое место. Смена гражданства — это предательство в чистом виде, — отметил министр спорта РФ.

