Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:25

Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный Канал» заявил, что сменившим спортивное гражданство атлетам могут запретить въезд в страну. По его словам, подобным спортсменам РФ предоставляет тренеров, базы для подготовки, а они «бросают паспорт и уезжают».

То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем, — заявил Дегтярев.

Минист спорта отметил, что выступающие на Олимпиаде-2026 атлеты не отказывались от гимна и флага страны.

Здесь не может быть компромиссов. Одно дело ехать под нейтральным флагом выступать на международных соревнованиях вопреки обстоятельствам, привозить в Россию медаль, служить примером и выгрызать свое место. Смена гражданства — это предательство в чистом виде, — отметил министр спорта РФ.

Ранее Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа «редким негодяем». Он раскритиковал руководителя IIHF в эфире передачи «Центральный канал» на платформе «VK Видео», отвечая на вопрос о сроках возвращения российских спортсменов на международные соревнования по хоккею.

Михаил Дегтярев
Олимпиада
гражданство РФ
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли число погибших при попытке покинуть страну
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.