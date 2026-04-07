Трансгендера из США переобъявили в розыск в России Наемника-трансгендера из США Эштон-Чирилло вновь объявили в розыск в России

Наемник-трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из США Сара Эштон-Чирилло был переобъявлен в розыск в России, говорится в базе данных МВД России. Ранее его заочно осудили на 20 лет за фейки о ВС РФ.

Эштон-Чирилло Сара. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК. <…> Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался, — указано в ведомственной базе.

Эштон-Чирилло прибыл на территорию Украины в период с февраля по сентябрь 2023 года и вступил в интернациональный легион. Его распределили в 113-ю бригаду теробороны Украины. Американец участвовал в боевых действиях на украинской стороне.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил наемника из Сербии Добривое Ковачевича к 13 годам колонии строгого режима. 49-летний иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его осудили по статье об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказывал, что иностранные наемники ВСУ попадают на Украину с помощью пересадки в Турции, а затем в Польше. По его словам, которые приводит ТАСС, по такому маршруту активно прибывают иностранцы из Северной и Южной Америки, а также Европы.