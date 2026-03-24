Наемника из Европы сурово наказали в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил наемника из Сербии Добривое Ковачевича к 13 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре ДНР. По данным ведомства, 49-летний иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его осудили по статье об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте.

Согласно материалам дела, Ковачевич приехал на Украину в сентябре 2023 года через Польшу, а после вступил в ряды ВСУ. Пройдя подготовку в учебном центре, он принимал участие в боях против российской армии до осени 2024 года. За наемничество он получил более 1,3 млн рублей. Сейчас он находится в международном розыске.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказывал, что иностранные наемники ВСУ попадают на Украину с помощью пересадки в Турции, а затем в Польше. По его словам, которые приводит ТАСС, по такому маршруту активно прибывают иностранцы из Северной и Южной Америки, а также Европы.