«Русские» деревни разогнали на Бали: как весело жили наши, куда бежали

Правительство индонезийского острова Бали ликвидировало «русские» и «украинские» деревни — места компактного проживания выходцев из обеих стран. Чем занимались наши соотечественники на индонезийском курорте, где они жили и с чем связаны действия властей — в материале NEWS.ru.

Почему на Бали ликвидировали «русские» и «украинские» деревни

Губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что многие туристы из России и Украины селятся в районе Убуд, который местные жители называют художественным сердцем острова. При этом многие приезжие не только отдыхают, но и инвестируют, открывая бизнес.

«Подобная практика противоречит местным и культурным нормам, а также законам Индонезии. Поэтому я потребовал от главы округа и начальника полиции навести порядок», — заявил губернатор. По его словам, после проведения проверок подобные явления были полностью устранены.

И Ваян Костер подчеркнул, что приезжие должны жить в соответствии с законами Индонезии и местной культуры.

Что собой представляют «русские» и «украинские» деревни на Бали

На Бали в последние годы проживает очень много русскоговорящих, рассказала в беседе с NEWS.ru туристический эксперт Татьяна Солдатова. Начиная примерно с 2018 года они зимуют на курорте, как на дальней даче. Появилось даже выражение «остров принял», что означает «синхронизацию с местными энергиями».

«Это началось с района Убуд в центре острова, когда появилась мода на осознанность и просветление. Там открылось множество йога-центров, студий медитации и так далее», — сказала эксперт.

Чангу, Бали

В течение нескольких лет русские начали массово переезжать в Индонезию и строить бизнес, отметила собеседница. После пандемии коронавируса к эмигрантам присоединились фрилансеры и удаленщики, которые решили работать на берегу моря.

«Многие граждане продали квартиры в России. На вырученные деньги на Бали строились целые поселки. В какой-то момент русскоязычной тусовки стало так много, что в 2024 году кто-то пошутил и добавил в карты название „Маленькая Москва“ к прибрежному району Чангу», — сказала Солдатова.

Его жители стали выражать недовольство в связи с большим количеством русских эмигрантов, подчеркнула она. Кроме того, бизнесмены получали деньги не на индонезийские счета. В итоге суммы, исчисляемые миллионами, шли мимо казны. Из-за конкуренции просел доход местных жителей.

Как зарабатывали жители «русских» и «украинских» деревень

IT-специалист Александра, проживающая на Бали, рассказала в беседе с NEWS.ru, что русские и украинцы соседствуют на острове в полном согласии. Русскую речь можно услышать на улицах чаще, чем английскую или даже индонезийскую.

«Я прожила на курорте Чангу несколько лет. Зарабатывала удаленно, как и мой супруг», — сообщила она.

Примерно через полгода Александра соскучилась по снегу и еде. К счастью, на острове находится много русских кафешек, которые держат наши соотечественники. Одно из них называлось «Селедка под шубой».

«В таких заведениях готовят борщ, пюре с котлетой, квашеную капусту, а также лепят пельмени», — отметила она.

Многие русские эмигранты проводят экскурсии, занимаются фотографией, организуют психологические тренинги, спортивные тренировки, а также работают в сфере строительства, рассказал в беседе с NEWS.ru москвич Антон, проживший на острове два года. На Бали также немало «просветленных» коучей, психологов, тарологов, нумерологов, которые ведут бизнес в интернете. Некоторые эмигранты ведут нелегальный бизнес, например организуют подпольные турниры по покеру.

«Я занимался субарендой, сдавая жилье русскоговорящим. За 40 тысяч рублей можно снять виллу с бассейном! Этот бизнес приносил неплохой доход. Я арендовал жилье у местных жителей по более низкой цене и пересдавал русским по более высокой. Находил клиентов через социальные сети», — заявил Антон.

Что не так с русскими удаленщиками и релокантами на Бали

Для легальной работы на Бали иностранцу требуется временное разрешение на проживание и трудовую деятельность. По словам вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мктрчяна, ни одна страна мира не даст туристическую визу в расчете на то, чтобы люди работали.

«Нет такого понятия „русская“ деревня. Власти Индонезии следят за тем, чтобы люди не жили нелегально без документов. Даже если они работают, то не платят никаких налогов. Некоторые люди находятся на Бали по несколько лет безвылазно, до первой встречи с местной полицией», — сказал турэксперт.

Он отметил, что русскоговорящие селятся в несколько вилл подряд на берегу. При этом многих из них сложно назвать туристами.

«Турист — это человек, который приезжает с целью отдохнуть, а не заработать денег», — резюмировал собеседник.

