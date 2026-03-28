Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 18:11

Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели

Ростовские пенсионеры вложились в потребительские кооперативы и потеряли 100 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Ростовской области пенсионного возраста вложили более 100 млн рублей в «новую МММ», обещавшую высокие проценты, но не могут вернуть средства уже несколько лет, передает Telegram-канал Baza. Пожилые люди на протяжении длительного времени инвестировали в потребительские кооперативы «Сберегательный капитал», «Новые финансы», «Донской кредит» и «Добробуд», действовавшие в Ростове, Таганроге и Шахтах.

Организации изначально предлагали доходность 13,5% годовых, позже подняв ставку до 29%. Выплаты процентов продолжались до января 2025 года, а возврат полных сумм по договорам должен был состояться в сентябре. Однако своих средств пайщики так и не дождались.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов рассказал, что Банк России активно борется с финансовыми пирамидами, добиваясь блокировки мошеннических сайтов в среднем за три дня с момента выявления. По словам представителя регулятора, ресурсы теперь отправляются на блокировку еще до того, как поисковые системы успевают их проиндексировать, не оставляя злоумышленникам времени на «раскрутку».

финансовые пирамиды
пенсионеры
Ростовская область
убытки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.