Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели

Жители Ростовской области пенсионного возраста вложили более 100 млн рублей в «новую МММ», обещавшую высокие проценты, но не могут вернуть средства уже несколько лет, передает Telegram-канал Baza. Пожилые люди на протяжении длительного времени инвестировали в потребительские кооперативы «Сберегательный капитал», «Новые финансы», «Донской кредит» и «Добробуд», действовавшие в Ростове, Таганроге и Шахтах.

Организации изначально предлагали доходность 13,5% годовых, позже подняв ставку до 29%. Выплаты процентов продолжались до января 2025 года, а возврат полных сумм по договорам должен был состояться в сентябре. Однако своих средств пайщики так и не дождались.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов рассказал, что Банк России активно борется с финансовыми пирамидами, добиваясь блокировки мошеннических сайтов в среднем за три дня с момента выявления. По словам представителя регулятора, ресурсы теперь отправляются на блокировку еще до того, как поисковые системы успевают их проиндексировать, не оставляя злоумышленникам времени на «раскрутку».